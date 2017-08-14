مرموري في زيارات فجائية

شوهد وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسن مرموري، نهاية الأسبوع الماضي، في العديد من المرافق السياحية في العاصمة، أين كان يقوم بزيارات فجائية للوقوف عن قرب على مدى توفير هذه الأخيرة للخدمات السياحية والاهتمام بالمصطافين القادمين من الجنوب وخارج العاصمة. وفضل الوافد الجديد لقطاع السياحية التنقل من مرفق إلى آخر على متن سيارته الشخصية من «تويوتا كورولا»، ومن دون أي بروتوكولات، لمفاجأة مستخدمي مختلف المرافق السياحية؛ فهل ستنهي هذه الزيارات الفجائية الواقع المزري الذي تعيشه السياحة في الجزائر، أم أنه مجرد زيارات استعراضية وفقط؟