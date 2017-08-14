تتواجد الوكالة الوطنية للدواء من دون ميزانية منذ أزيد من 8 أشهر، إلى درجة أن العمال يتلقون رواتبهم من مؤسسات أخرى تابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ورغم الأهمية القصوى التي تكتسيها الوكالة، باعتبار أن الدواء منتوج سيادي، إلا أنها لا تزال تتخبّط في مشاكل إدارية كبيرة ووجود أكثر من هيئات مكلّفة بالدواء، في الوقت الذي من المفروض أن تتولّى الوكالة مهمة تسيير كل ما هو مرتبط بملف الدواء، كما هو الحال في دول الجوار؛ فمتى سيتحرّك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، لإنقاذ الوكالة؟