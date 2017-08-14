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بوعزقي يطهّر الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم

نشر يوم 2017/08/14 538 0 النهار الجديد بوعزقي يطهّر الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم

قرّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني المشترك  للخضر واللحوم، صحراوي بن علال. وحسب المعلومات المتوفّرة، فإنه تقرّر تعيين المدير الفرعي السابق المكلف بضبط المنتجات الفلاحية، فريد عبدوش،  لخلافة صحراوي. ويأتي قرار الوزير بوعزقي لإعطاء أكثر ديناميكية   للديوان الذي عرف في الفترة الأخيرة العديد من الاختلالات من جراء عدم قدرته على تسيير عملية التموين بالخضر واللحوم، والتي شابتها العديد من النقائص في الفترة الأخيرة.

 

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