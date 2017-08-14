من سيظفر بأكبر طالبي تأشيرة في إفريقيا؟

تتنافس 3 شركات متخصّصة في مجال التأشيرة، على الظفر بتسيير طلبات الجزائريين للسفر نحو فرنسا وذلك بعد فسخ السفارة الفرنسية بالجزائر لعقدها مع مركز الخدمات «تي أل أس كونتاكت». ويتعلّق الأمر، بكلّ من مانح خدمات التأشيرة الألماني «TTS» وشركة «VFS»، والتي تتولّى مهمّة تأشيرات كلّ من تركيا وبعض دول أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى جمهورية كندا وشركة «BLS» التي تتولى حاليا إدارة طلبات تأشيرات الجزائريين نحو إسبانيا. وفي انتظار الإعلان عن نتائج المناقصة المنتظرة من قبل الخارجية الفرنسية، سيسود الكثير من الترقّب حول هوية مركز التأشيرة الذي سيظفر بتسيير ملفات الآلاف من الجزائريين الرّاغبين في السفر نحو فرنسا،من دون الانتظار لأشهر كثيرة وساعات طويلة أمام المدخل، كما يحدث حاليا.