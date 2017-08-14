أسرة الدفاع تتدعّم بـ3 منظّمات جديدة

قرّرت وزارة العدل استحداث ثلاث منظّمات جديدة للمحامين لكل من ولايات بسكرة وخنشلة وسعيدة، وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يحدّد مقر المنظمات، والتي ستكون في كل من مجلس قضاء بسكرة وخنشلة وسعيدة، في حين يحدّد دائرة اختصاص كل من منظمة المحامين لولايتي بسكرة وخنشلة مجلس قضاء الولايتين، بينما يحدد دائرة اختصاص منظمة المحامين لسعيدة مجلس قضاء الولاية ومجلس قضاء كل من ولايتي النعامة والبيض. وكلّفت الوزارة الوصية رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقباء منظمات المحامين للولايات التي كانت تابعة لها بوضع هياكل المنظمات الجديدة وتنصيبها.