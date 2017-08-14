بدوي وبدة «سمحو فالكونجي»!

فضّل وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، ووزير الصناعة والمناجم، بدة محجوب، إلغاء عطلتيهما السنويتين، عكس باقي الطاقم الحكومي الذي قرر الخلود للراحة، بغرض التفرّغ للعمل ودراسة الملفات الثقيلة الحساسة بقطاعيهما، على غرار المحليات المقبلة وإعداد دفاتر شروط جديدة خاصة بتركيب السيارات وبالسلع نصف المركبة والمناجم وملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد قرّر الوزيران التخلّي عن «الكونجي»، وذلك للفصل في الملفات الثقيلة على مستوى القطاعين، قبل الدخول الاجتماعي المقبل، خصوصا منها ملف رخص استيراد وتركيب السيارات الذي صنع جدلا واسعا في الساحة بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والقاضية بتجميد جميع الملفات الجديدة وإلزام مصانع التركيب بانتظار الشروط الجديدة!