لهبيري الهدرة في الميدان

نزل المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، إلى موقع الإنهيار الصخري بحي لاكونكورد ببئر مراد رايس بالعاصمة، والذي تسبب في وفاة طفل وجرح آخر وخسائر مادية أخرى، حيث وقف شخصيا على العملية برفقة أعوان الحماية. وقد ساهم تواجد المدير العام للحماية المدنية في الموقع بتهدئة الأوضاع وعدم تطور الأوضاع إلى ما يحمد عقباه بعدما دخل في مفاوضات مع السكان، الأمر الذي استحسنه هؤلاء، خصوصا أن مصالح الحماية المدنية استمرت في عملها إلى غاية ساعات متأخرة من الليل وقامت بإجلاء حتى «الكباش» التي كانت تحت الردوم، فعلامة كاملة للعقيد لهبيري الذي يقوم بمهامه على أحسن وجه!