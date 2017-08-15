زوخ ينظّم بطولة الجزائر للبيتزا»

أعلن ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر «أوبلا» بالتنسيق مع شركة نابولي 1820 الإيطالية، عن تنظيم الطبعة الأولى لبطولة الجزائر للبيتزا بداية من 23 إلى 26 من الشهر الجاري بمنتزه الصابلات.

المسابقة مفتوحة لجميع المتخصصين في مجال «البيزا» والحائزين على خبرة مهنية في المجال، وستخصص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، كما سيتم مكافأة الخمس الفائزين الخمسة الأوائل بمنحهم فرصة المشاركة في دورة تكوينية لأسبوع في مطعم فخم بإيطاليا، إضافة إلى ذلك سيتأهلون للمشاركة في البطولة العالمية للبيتزا التي ستجرى العام القادم في إيطاليا.