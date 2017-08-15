حداد أول المهنئين

سارع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، علي حداد، إلى تهنئة الوزير الأول، أحمد أويحيى، مباشرة بعد قرار تعيينه خلفا لعبد المجيد تبون المقال.

وقد نشر رئيس «الأفسيو» التهنئة باسم أعضاء المنتدى على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي. دقائق بعد الإعلان عن قرار الرئيس تعيين المسؤول الأول الجديد على رأس الجهاز التنفيذي، وجدّد حداد التزام المنتدى الثابت والمبدئي للعمل جنبا إلى جنب مع الوزير الأول وكافة مؤسسات الجمهورية، في كنف الحوار والتشاور، مضيفا أنه سيبقى في خدمة الوطن والعمل سويا لبناء اقتصاد مستدام وتنافسي يضمن للبلاد قوّتها.