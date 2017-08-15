ملفات ثقيلة في انتظار الوزير الأول الجديد!

ستواجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، ملفات ملغمة بمجرد تسلمه لمهامه الجديدة، وسيتعين عليه حلها في أسرع وقت ممكن لتفادي أي انزلاقات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وعلى رأسها ملف الاستيراد والحاويات العالقة في الميناء وتراجع قيمة الدينار وعائدات البلاد من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ملف تركيب السيارات الذي أثار الكثير من الشد والجذب، بالإضافة إلى ملف السكن وملفات شائكة تبحث عن الحلول.

ومعروف عن أويحيى إلمامه بكل شاردة وواردة في قصر الدكتور سعدان، بحكم مناصبه السابقة، وفي مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تسرع في حل التركة الثقيلة، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد من جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فهل سيتمكن صاحب المهمات الصعبة في تفكيك هذه القنابل وإعادة المياه إلى مجاريها؟