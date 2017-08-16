23 كيلو برك عـلى طائرات الجوية!

غريب هو أمر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، والتي تفرض على المسافرين في رحلاتها الطويلة وزنا خاصا بالأمتعة، مقدرا بـ23 كيلوغراما فقط، خلافا للشركات الجوية الأخرى العالمية، والتي تسمح بوزن مقدر بـ 30 كيلوغراما للحقيبة الواحدة. وبالرغم من أن تسعيرة تذكرة الجوية الجزائر الأغلى من بين تسعيرات شركات خطوط الطيران الأخرى، إلا أنها لا تتناسب مع نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، خصوصا فيما يتعلّق بوزن الأمتعة الذي يثير استنكارات كبيرة لدى مسافري الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، والذين يجلبون معهم حاجيات كبيرة لقضاء العطلة في البلاد.