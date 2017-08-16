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لماذا لم يهنّئ ربراب أويحيى؟

نشر يوم 2017/08/16 1078 0 النهار اون لاين لماذا لم يهنّئ ربراب أويحيى؟

في الوقت الذي سارع العديد من رجال الأعمال ومنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية إلى تهنئة الوزير الأول الجديد، أحمد أويحيى، بعد تنصيبه على رأس الجهاز التنفيذي على حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية، لوحظ أن رجل الأعمال ومالك مجمع «سيفيتال»، يسعد ربراب، المعروف بتفاعله السريع مع مختلف الأحداث الوطنية، تجاهل تماما في حسابه الرسمي تهنئة الوزير الأول الجديد بمنصبه. وحسب المتتبعين للشأن السياسي والاقتصادي في البلاد، فإن عدم تهنئة ربراب لأويحيى يطرح الكثير من التساؤلات، والتي ستجيب عنها الأيام القليلة القادمة

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