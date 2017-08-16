هامل يهنّئ الأسرة الإعلامية عـلى الإحترافية

وجّه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، رسالة شكر وعرفان لمدراء المؤسسات الإعلامية، لما تبذله مؤسساتهم في سبيل تنوير الرأي العام بكل المستجدات، حيث قال اللواء: «لا يفوتني أن أشيد بالعمل الموضوعي الذي تقومون به بالشراكة مع مؤسستنا الأمنية في سبيل تعزيز الإعلام الأمني الهادف الذي يظل في خدمة الوطن ووطننا المفدى». وجاءت رسالة اللواء عبد الغني هامل بمناسبة ضمان هذه المؤسسات الإعلامية إنجاح التغطية الإعلامية لاحتفالات الذكرى 55 لعيد الشرطة الجزائرية المصادف لـ22 جويلية من كل سنة، حيث قال اللواء إن هذه الأخيرة ساهمت مساهمة فعالة في إنجاح هذه المناسبة التي أقيمت بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي.