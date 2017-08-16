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مسؤولون «باردين قلوب»!

نشر يوم 2017/08/16 563 0 النهار اون لاين مسؤولون «باردين قلوب»!

ظهر رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ورئيس البعثة الجزائرية المشاركة في البطولة العالمية لألعاب القوى، عبد الحكيم ديب، والتي احتضنتها العاصمة الإنجليزية لندن، وهو يضحك بظريقة هستيرية، رغم النتائج   الكارثية المحقّقة في البطولة العالمية التي شارك فيها ثمانية رياضيين جزائريين ولم يتحصّلوا على أي ميدالية تحفظ ماء وجه البعثة. ويبدو أن رئيس البعثة ذهب للتسوق في محلات لندن برفقة الرياضيين بأموال الاتحادية، بحسب ما تظهره الصورة، بدل الاهتمام بالمنافسة ورفع الراية الوطنية في سماء لندن، وهو الأمر الذي يفسر أن مثل هؤلاء المسؤولين على الاتحاديات الرياضية الوطنية «باردين قلوب» ولا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية؛ فمن سيحاسب رئيس الاتحادية على هذه النتائج الكارثية؟

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