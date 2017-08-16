تبون: الوزارة الأولى عادت إلى أهلها

اعترف الوزير الأول المقال، عبد المجيد تبون، بحنكة وتجربة خلفه، أحمد أويحيى، في التسيير في أصعب الظروف. وقال تبون بصريح العبارة، خلال مراسم تسليم وتسلّم المهام مع أويحيى: «أهنئ صديقي ورفيق دربي على الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية؛ لأن له كل التجربة والحنكة في التسيير في أصعب الظروف». ويأتي تصريح عبد المجيد تبون كاعتراف آخر عن إخفاقه الذريع في تسيير الحكومة في هذه الظروف الصعبة واتخاذه لقرارات ارتجالية، مما دفع بالرئيس إلى التحرك لتذكيره بأن هناك قوانين يجب العودة إليها في تسيير أمور البلاد.