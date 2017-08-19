الشرطة تربح دعاوي الحجاج

أقرّت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات تسهيلية لفائدة الحجاج الميامين، حيث وفّرت لهم عناء التنقل إلى شبابيك المراقبة الشرطية للقيام بإجراءات الخروج. وأعلنت مصالح الشرطة أنها قامت بتوديع أكثر من 20 ألفا و500 حاج برفقة البعثة الرسمية للحج في كافة الوسائل المعنية بنقل الحجاج. وقدمت مصالح شرطة الحدود كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات المغادرة، والتي أنجزت في مدة زمنية قياسية، مدعمة بعناصر نسوية قامت باستقبال الحجاج والتكفّل بهم وتوعيتهم بالأشياء المسموح لهم حملها، كما تمّ تخصيص رواق أخضر لتسهيل عبور الحجاج، لاسيما كبار السن منهم.