«اللي ما عندوش الزهر في الكبدة يلقى العظم»!

أثار الخطأ الذي ورد في برقية وكالة الأنباء الجزائرية حول تعيين مسعود بلعڤون مجددا وزيرا للسياحة، موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من التساؤلات حول سرّ ورود اسم بن عڤون في التعديل، قبل أن يتم الإعلان في برقية مصحّحة لوكالة الأنباء تؤكّد الإبقاء على الوزير حسن مرموري في منصبه، من دون إعطاء أي تفاصيل حول البرقية السابقة.

وعلق رواد «الفايسبوك» بالقول إن مناضل الحركة الشعبية الذي ألغي قرار تعيينه السابق في التعديل الوزاري السابق بسبب ملفه القضائي، بالمثل الشعبي القائل «اللي ماعندوش الزهر في الكبدة يلقى العظم»؛ فهل هو سوء الحظ الذي يلاحق بن عڤون؟