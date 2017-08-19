جمعية «راديوز» تتذكّر شهداء مهنة المتاعب

كرّمت جمعية «راديوز» والسلطات المحلية لولاية معسكر، عائلة الصحافي "قدور بوسلهام" الذي راح ضحية أيادي الغدر سنة 1994 بمعسكر، حيث لم يعثر إلى غاية اليوم عن جثته بعد اختطافه من قبل جماعة إرهابية اغتالته بكل بشاعة. وقدم رئيس الجمعية، قادة شافي، والسلطات المحلية لولاية معسكرة، ممثلة في والي الولاية محمد لبقة، شهادة اعتراف ووسام الاستحقاق ومساعدة مادية وعمرة لزيارة البقاع المقدسة لعائلة المرحوم. وقد شاركت في الحدث وجوه رياضية بارزة، على غرار اللاعب الأسبق لفريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة ولخضر بلومي وفضيل مغارية والحكم الدولي الأسبق حنصال محمد، وقدامى لاعبي فريق غالي معسكر، كما كرمت الجمعية عدة وجوه رياضية وإعلامية بالولاية.