صناعة السيارات من أولويات يوسفي

اعترف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بأن قطاع صناعة السيارات سيكون من الملفات التي سيتم متابعتها، مضيفا أنه سيعمل مع الإطارات المختصة على متابعتها. ويأتي تصريح الوزير يوسفي بعد الجدل الكبير في الساحة الوطنية حول تركيب السيارات في الجزائر، والتي تلقى موجة من الانتقادات، مما جعل الوزير السابق للقطاع والمناجم يقرر إعادة النظر في دفتر شروط تركيب السيارات؛ فهل سيتمكن يوسفي من إنهاء هذا الملف وإعادة أسعار السيارات إلى سابق عهدها، بعدما عرفت ارتفاعا جنونيا في الأسواق بنسبة 100 من المائة، خلال السنتين الأخيرتين؟