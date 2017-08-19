شرط ولد علي لبيراف!

دعا وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، إلى المصالحة مع رؤساء الاتحاديات الرياضية وطي الخلاف بشكل نهائي خدمة للرياضة الوطنية. وردّ الوزير ولد علي تصريحات بيراف السابقة الداعية إلى طي صفحة الخلاف بين الوزارة واللجنة الأولمبية بالقول: «على بيراف التصالح مع رؤساء الاتحاديات الرياضية وليس مع شخص الوزير»، في إشارة إلى أنه ليس هناك خلاف بينهما ولكن الخلاف مع الاتحاديات الرياضية. ويبدو أن الوزير يريد تبرئة ذمته مما يحصل في اللجنة الأولمبية، خصوصا بعد قرار إقصاء اتحادية الكاراتي من المشاركة في كل المنافسات الدولية ورمي الكرة في ملعب بيراف ورؤساء الاتحاديات الرياضية.