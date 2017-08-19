بدوي مستعد ليوم النّحر

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم عن وضع نظام عملياتي تحسبا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يتضمّن كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ضمان السكينة للمواطنين خلال هذه المناسبة الدينية. وأكدت الوزارة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية للسير الحسن لهذه المناسبة الدينية، من خلال وضع ترتيبات أمنية معزّزة خاصة، كما أكدت الوزارة بأن الولاة والولاة المنتدبين اتخذوا بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية كل التدابير اللازمة قصد التكفّل بجميع الجوانب المتعلّقة بهذه المناسبة.