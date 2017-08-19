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حجاج جزائريون من دون مكيّفات في مكة

نشر يوم 2017/08/19 350 0 النهار اون لاين حجاج جزائريون من دون مكيّفات في مكة

فضح رئيس لجنة المتابعة لبعثة الحجاج الجزائريين، صايب محند أوإدير، بعض الوكالات السياحية المشاركة في تأطير الحجاج لهذا الموسم بتأجيرها فنادق من دون مكيفات هوائية، رغم الحرارة المرتفعة بالبقاع المقدسة  واستحالة المكوث من دونها. واعترف رئيس اللجنة بتدارك النقائص المسجّلة على مستوى بعض الوكالات بحدوث مشكل التبريد في بعض الحالات القليلة في موسم الحرّ، لكنه تم تدراك ذلك في ساعات قليلة. ويبدو أن الديوان الوطني للحج والعمرة لم يقم بواجبه في مراقبة الفنادق المؤجّرة من قبل الوكالات السياحية، وهو الأمر الذي أدى إلى تسجيل تجاوزات من هذا النوع.

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