أويحيى في أول اجتماع مجلس الحكومة اليوم

سيترأس اليوم الوزير الأول، أحمد أويحيى، أول اجتماع لمجلس الحكومة مع أعضاء الحكومة الجديدة القديمة التي عرفت تغيير ثلاثة وزراء فقط في التعديل الوزاري الأخير. ومن المنتظر أن يستعرض عدة ملفات، منها مواصلة العمل بمخطط عمل الحكومة السابقة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وكذا العديد من الملفات العالقة على مستوى الحكومة، والتحضير للدخول الاجتماعي والانتخابات المحلية القادمة. وسيناقش المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الجديد ملف الاستيراد والحاويات العالقة في الميناء وتراجع قيمة الدينار وعائدات البلاد من العملة الصعبة، بالإضافة إلى ملف تركيب السيارات الذي أثار الكثير من الشدّ والجذب، بالإضافة إلى ملف السكن وملفات شائكة تبحث عن الحلول.