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أغرب جائزة يقدّمها ديوان الحج والعمرة

نشر يوم 2017/08/20 610 0 النهار أون لاين أغرب جائزة يقدّمها ديوان الحج والعمرة

خصّص الديوان الوطني للحج والعمرة جوائز غريبة لم يسبق التعامل بها في أي مسابقة أو منافسة لمشتركيه على صفحة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، حيث وعد العشرة الأوائل المعلقين على منشوره الذي أعلن عن بلوغ صفحته على الموقع على 40 ألف معجب، بالدعاء لهم في البقاع المقدسة وذكرهم بالأسماء والألقاب بعد إرسالهم  نص الدعوة في رسالة خاصة لحساب الديوان. ويبدو أن الديوان لم يجد جائزة أخرى لإقناع مشتركيه بالدخول إلى الصفحة سوى هذه الجائزة المعنوية التي لها معان كثيرة عند المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام والدعاء أمام الكعبة الشريفة

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