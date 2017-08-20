الشيشة في تحضيرات بطل الجزائر

خلّف ظهور صور الشيشة في غرف لاعبي وفاق سطيف، خلال التربص التحضيري الأخير بتونس، حالة استياء لدى أنصار الكحلة والبيضاء، خاصة بعد أن تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بقوة، وانتشرت عبر صفحات الأنصار، مما فتح الكثير من التأويلات عن مدى صرامة مسؤولي الفريق ومراقبة اللاعبين، كون الوفاق هو بطل الموسم الفارط، كما استغل البعض الفرصة لتوجيه انتقادات شديدة للاعب المحلي وتحميله مسؤولية تراجع مستواه، خاصة مع الإقصاء الأخير لـ«الخضر» من «كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب ليبيا.