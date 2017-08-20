زوخ يقطع زيارته بسبب التزامات في الخارجية

قطع والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، الزيارة التي قادته، أمس، إلى بلديات العاصمة، وذلك بسبب التزاماته في وزارة الشؤون الخارجية، بحسب تبريرات مسؤولي الولاية. وقد اكتفى الوالي زوخ بوضع إكليل من الزهور في ساحة المقاومة، في حين أكمل الوفد المرافق له الزيارة مع الأمين العام للولاية، محمد بن عمر، وهو الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات لدى مرافقي زوخ حول الالتزامات المهمة لوالي العاصمة التي جعلته يقطع هذه الزيارة الميدانية التي كانت مبرمجة إلى العديد من النقاط في بلديات العاصمة، فما سرّ هذه الالتزامات؟