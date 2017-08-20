الرئيس بوتفليقة ينصف "الباترونا" والمركزية النقابية

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن إنصافه للباترونا والمركزية النقابية بعد الحملة التي شنّها الوزير الأول المقال ضد الشريك الاقتصادي والاجتماعي، داعيا الحكومة وشركاءها إلى التضامن والتجنّد ورصّ الصفوف بهدف كسب معركة التنمية والحفاظ على استقلال البلاد ماليا وعلى سيادتها في المجال الاقتصادي. وقد استغل الرئيس مناسبة الاحتفال بيوم المجاهد لوضع الكثير من النقاط على الحروف، في أول ردّ رسمي على السجال الدائر بين الباترونا والمركزية النقابية والمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي السابق، ويؤكد رفضه لكل أشكال الخلاف، خصوصا في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تضامن الجميع لمواجهة الأزمة الاقتصادية.