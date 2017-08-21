تسليم شهادة اعتناق الإسلام مؤجّل إلى ما بعد الحج!

قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تأجيل استصدار شهادتي إثبات واعتناق الإسلام إلى غاية شهر سبتمبر القادم. ووجهت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني تعليمة إلى مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات، تطلب منهم عدم تحويل الملفات الخاصة بشهادتي إثبات واعتناق الإسلام لوجود المديرين الولائيين في عطلة أو مهمة في البقاع المقدسة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 6 أوت الجاري إلى بداية سبتمبر. وقد تسبّبت التعليمة، حسب المعلومات المتوفرة لـدى «النهار»، في حرمان أحد الرعايا الفرنسيين من التحصّل على الشهادة لإداء مناسك الحج.