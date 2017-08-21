لهبيري يكوّن أعوان الشرطة في مكافحة الحرائق

استفاد عناصر من قوات الشرطة بأمن ولاية الجلفة من مختلف الرتب والمصالح، على مدار ثلاثة أيام، من دورة تكوينية في مجال الإسعاف والإنقاذ ومكافحة الحرائق، وذلك بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية للولاية. وقد أشرف على العملية مختصون تابعون لمديرية الحماية المدنية لذات الولاية، شملت الدورة التدريبية مواضيع متنوعة، تم فيها التعرف على الكيفيات السليمة لطرق الإبعاد المستعجل والتعامل مع وضعيات الانتظار وتقييم وتشخيص الوظائف الحيوية لدى الشخص المصاب وكيفية التعامل مع شخص فاقد للوعي والتمرين على الإنعاش القلبي والرئوي وكيفية التعامل الأولي مع المصابين أثناء حوادث المرور.