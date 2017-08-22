ولد علي يبرّر ما لا يمكن تبريره!

لم يجد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، ما يبرّر به أسباب غلق الملعب الأولمبي 5 جويلية مرتين في ظرف سنة واحدة، سوى السعي للتهوين من القضية والاكتفاء بالقول إن الإجراء عادي ويحدث في جميع دول العالم، على الرغم من أن الأرضية رصدت لها مبالغ مالية ضخمة من ميزانية الدولة. وكان وزير الشباب والرياضة شخصيا قد طلب السنة الماضية فتح تحقيق في أسباب تدهور العشب الطبيعي لأرضية الميدان، بعدما تحوّلت إلى أضحوكة بين المنتخبات الإفريقية، وعوض أن يفتح ولد علي تحقيقا ثانيا حول القضية، راح يبرّر ما لا يمكن تبريره!