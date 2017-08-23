تبهديلة» في المغرب بسبب قمصان «الخضر»

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم صورة جماعية للاعبي المنتخب لأقل من 15 سنة قبل مواجهة المنتخب المغربي في دورة شمال إفريقيا للمنتخبات لذات الفئة المقامة حاليا في المغرب، لكن الغريب في الأمر هو أن قمصان «الخضر» كانت مختلفة، وذلك بعدما ارتدى لاعبان في الفريق قميصين مختلفين عن قمصان زملائهم، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول لا مبالاة القائمين على شؤون المنتخب في منافسة إقليمية وأمام مرأى الجيران، خصوصا أن مثل هذه الهفوات تسيء إلى صورة الساحرة المستديرة الجزائرية، بالرغم من كل الأموال الموجودة في خزينة «الفاف»؛ فهل يعلم زطشي بما يحدث في الأصناف الصغرى للمنتخب؟