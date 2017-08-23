تمّار وزير كل الصيغ السكنية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمّار، أن تصريحاته السابقة التي قال فيها إنه ليس وزيرا لـ«عدل» وإنما وزيرا لقطاع السكن والعمران والمدينة تمّ تأويلها وإخراجها من مضمونها، كونه لم يكن يقصد أنه لن يهتم أو سيتخلى عن برنامج صيغة البيع بالإيجار، وإنما لغرض التوضيح فقط أن القطاع يضمّ جميع الصيغ السكنية الأخرى، بالإضافة إلى ملف المدينة والعمران، كما أضاف الوزير تمّار أنه لا توجد صيغ سكنية تابعة للوالي وأخرى للوزارة، وإنما هناك تنسيق بين جميع المصالح من أجل بناء مشاريع سكنية لفائدة المواطنين.