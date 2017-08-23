عزوزة ينهي مشكل تيهان الحجاج بـ Google Maps!

لجأت البعثة الجزائرية للحج الى خدمة «غوغل مابس» لتحديد مكان إقامة الحجاج في المشاعر بمنى وعرفات، وأكد رئيس مركز مكة المكرمة، زهير بوذراع، أن إطارات من البعثة الجزائرية للحج عاينت المواقع المقدسة في كل من الموقعين، وقد حدّدت مواقع مخيّمات الحجاج الجزائريين التي سيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق خارطة جيوفيزيائية، لتمكين كل حاج حامل لجهاز ذكي أن يحدّد موقعه في المشاعر. ويثير قرار البعثة الكثير من الاستغراب، خصوصا أن أغلب الحجاج هم من كبار السن ونادرا ما يحسنون استعمال الهواتف الذكية، فضلا عن هذه التقنية، مما يطرح العديد من التساؤلات حول جدية البعثة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي يستحيل لأغلب ضيوف الرحمن استعمالها!