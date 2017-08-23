الأولوية للعمل.. ولا تفريط في إطارات الدولة

أوصى الوزير الأول، أحمد أويحيى، أعضاء الطاقم الحكومي بالاحتفاظ بكل الإطارات والكوادر العاملين في القطاعات الوزارية من دون إجراء أي تغييرات في الوقت الحالي، سواء بالنسبة للوزراء الجدد أو القدماء، وذلك حفاظا على توازن الهيئات والمؤسسات، كون كل قطاع يحتاج إلى خبرة أبنائه. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزير الأول قد شدّد على ضرورة التركيز على العمل في جميع القطاعات والتنسيق مع الإدارة المركزية وغير المركزية ومديري المؤسسات الوطنية لتحقيق نتائج ميدانية ملموسة. ويأتي قرار المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لتفادي حدوث تصفيات وإنهاء مهام إطارات ومديرين محسوبين على وزراء سابقين لتعويضهم بمقرّبين من الوزراء الجدد. ومعروف عن أويحيى دفاعه عن إطارات الدولة والعمل مع الجميع، حيث يعدّ من المسؤولين القلائل في الجزائر الذي يحتك بسرعة مع الجميع من دون إجراء أي تغييرات في الطاقم القديم لأي هيئة يشرف عليها.