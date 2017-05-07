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ترحيل قاطني الشاليهات في تيجلابين ببومرداس

نشر يوم 2017/05/07 3423 0 كاملية.ع ترحيل قاطني الشاليهات في تيجلابين ببومرداس
انطلقت منذ صبيحة اليوم الأحد، عملية التّرحيل الخاصة بقاطني الشاليهات في المكان المسمى، تيجلابين حي تلاملولث، التابع لولاية بومرداس، إلى مساكن لائقة.

      

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