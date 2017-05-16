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بالصور.. مشاهد للفوضى في مطار هواري بومدين بسبب إضراب عمال الصيانة للجوية الجزائرية
نشر يوم 2017/05/16
710
0
مريم .ع
#اضراب
#الجزائر
#الجوية الجزائرية
#مطار هواري
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