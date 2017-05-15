البرلمان العربي يدعو الكونجرس الأمريكي لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن مشعل وجه رسالة خطية لنضيره، بول راين، رئيس مجلس النواب الأمريكي، دعاه من خلالها لعدم إدراج إسم السودان على لائ حة الدول الداعمة للإرهاب، متحججا بالجهد الكبير الذي تبذله دولة السودان، في محاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن، والسلم في العالم العربي، والإسلامي وإفريقيا .

وأوضح أن هذا المطلب يأتي نظرا لأن دولة السودان تعتبر اليوم من الدول المحورية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن السودان من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في جمهورية اليمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، كما تقوم بدور إيجابي وفاعل في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا وخاصة في دولة جنوب السودان.