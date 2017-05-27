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وفاة 1530 مهاجرا ولاجئا أثناء عبورهم البحر المتوسط منذ بداية 2017

نشر يوم 2017/05/27 231 0 عطار براهيم وفاة 1530 مهاجرا ولاجئا أثناء عبورهم البحر المتوسط منذ بداية 2017
أفادت حصيلة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، أمس الجمعة، أن 1530 مهاجرا ولاجئا غرقوا أثناء عبورهم البحر المتوسط منذ بداية عام 2017.

وأفادت الوكالة بأن 60521 مهاجرا ولاجئا دخلوا أوروبا عبر البحر في العام الجاري، حيث وصل أكثر من 80 في المائة منهم إلى إيطاليا، والباقي إلى كل من اليونان وقبرص وأسبانيا، حسبما أفاد ستيفان دوجاريتش، المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي يومي. مشيرا أن هذا العدد لا يشمل حوالي 6 آلاف شخص تم أنقاذهم خلال الساعات الـ72 الماضية.

ونوه ذات المصدر أن هذه الحصيلة تعتبر تقريبا نفسها المسجلة العام الفارط، في حين حذرت الوكالة من أن الموسم الأكثر دموية ينطلق الآن.

 

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