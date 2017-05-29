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مصرع 20 مدنيا في غارات جوية أمريكية بالرقة في سوريا

نشر يوم 2017/05/29 1633 0 عطار براهيم مصرع 20 مدنيا في غارات جوية أمريكية بالرقة في سوريا
لقى ما لا يقل عن 20 مدنيا مصرعهم، أمس الأحد، بغارة جوية شنها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة إستهدفت قافلة تقل مدنيين، بالقرب من مدينة الرقة شمال سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وذكرت ذات الوكالة أن الطائرات الحربية التابعة للتحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أصابة سيارات تنقل المدنيين الرقة شمالي البلاد. في ضربة جوية كانت تستهدف معاقل الإرهابيين.

يذكر أن 35 مدنيا لقوا مصرعهم يوم الخميس الماضي بسبب الضربات الأمريكية على مدينة الميادين التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي فى محافظة دير الزور شرق سوريا. 

 

وكانت الحكومة السورية قد إستنكرت  بالهجمات التي تستهدف المدنيين، ووصفت عملية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب فى سوريا بغير شرعي.

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