مصرع 20 مدنيا في غارات جوية أمريكية بالرقة في سوريا

وذكرت ذات الوكالة أن الطائرات الحربية التابعة للتحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أصابة سيارات تنقل المدنيين الرقة شمالي البلاد. في ضربة جوية كانت تستهدف معاقل الإرهابيين.

يذكر أن 35 مدنيا لقوا مصرعهم يوم الخميس الماضي بسبب الضربات الأمريكية على مدينة الميادين التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي فى محافظة دير الزور شرق سوريا.

وكانت الحكومة السورية قد إستنكرت بالهجمات التي تستهدف المدنيين، ووصفت عملية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب فى سوريا بغير شرعي.