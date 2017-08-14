قروض بـ80 % للمستثمرين السياحيين

في حديث لـ"النهار أون لاين"، ذكر، عياش، أنّ معرض الإستثمار السياحي والمعدات، سيكون بالتعاون مع الأجانب لتحسين الخدمات وتنظيم الصناعات التقليدية والسياحة، حتى تكون قطاعا بديلا عن المحروقات وتنويع الإستثمار السياحي.

وأشار المتحدث نفسه، أنّ وزارة السياحة أمضت إتفاقيات مع 11 مؤسسة بنكية لتمويل المشاريع السياحية والإستثمار السياحي بالجزائر عن طريق منح قروض للمستثمرين تصل إلى 80 بالمائة، وتتمثل في بنك التنمية المحلية BDL، القرض الشعبي الجزائري CPA، CNEP بنك، بنك بدر، بنك البركة، سوسييتي جنرال، بنك السلام، AGB بنك، TRUST بنك، و AGBبنك، مفيدا بأنه على المستثمر المستفيد دفع 2.5 بالمائة للبنك لمدة زمنية تتراوح من 10 إلى 15 سنة من تاريخ إستلام القرض.

من جهتها، أكدت، دنيا سلامي، مديرة معرض الإستثمار السياحي والمعدات، أنّ هذا الموعد الأول من نوعه في الجزائر، سيشهد فتح ورشات عمل بين الشركات، حيث سيضمّ 250 عارض من مختلف الجنسيات على غرار البرتغال، تركيا، تونس، المغرب، بولونيا، كرواتيا، الأردن، والبرازيل، مشيرة إلى أنه من المتوقع الوصول إلى 10 آلاف زائر.