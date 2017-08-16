الأرق يؤدى إلى زيادة خطرالولادة المبكرة

توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى أن حقيقة أن النساء اللواتي يتم تشخيص حالتهن باضطرابات النوم أثناء الحمل بما في ذلك الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم يتعرضن لاحتمالات الولادة قبل الأوان بما يمثله ذلك من خطورة عليهن.

وتعد هذه الأبحاث التي نشرت نتائجها في مجلة أمراض النساء والتوليد الأمريكية في دراسة أجريت على عينة مكونة من 3 ملايين امرأة.

وسمح حجم العينة الكبيرة بالتحقيق في العلاقة بين مختلف اضطرابات النوم والأنواع الفرعية للولادة قبل الأوان

وتركز الدراسة الجديدة على اضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم والأرق والتي قد تسبب اضطرابا كبيرا في النوم بدلا من دراسة تغيرات النوم العادية التي تميل إلى أن تحدث خلال فترة الحمل.

ويقول الباحثون إن الانتشار الحقيقي لهذه الاضطرابات لا يزال غير واضح لأن اضطرابات النوم لدى النساء الحوامل "غالبا ما تكون غير مشخصة".