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بعد أكثر من 28 مليون مشاهدة...لمجرد يعلّق !

نشر يوم 2017/08/17 392 0 وفاء.ب بعد أكثر من 28 مليون مشاهدة...لمجرد يعلّق !
عبر النجم المغربي، سعد لمجرد، عن سعادته بالنّجاح القوي الّذي تحقّقه أغنيته الأخيرة "Let go"، الّتي تخطّت الـ 28 مشاهدة عبر الموقع العالمي "يوتيوب" بعد أسبوع فقط من طرحها، رغم أزمته الأخيرة ودخوله السّجن بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

نشر "سعد"، صورة له عبر موقع تبادل الصور "انستغرام"، أرفقها بتعليق باللّغة الإنجليزية جاء فيه:"أريد أن أشكر جمهوري، ومحطات الراديو، وقنوات التلفزيون، والصّحفيين، وجميع المدوّنين على المنصات الإلكترونية على دعمهم الكبير لي".

وأضاف المعلّم :"Let go هي أغنيتنا وليست أغنيتي فقط، سعيد ومتحمّس جدّا بنجاحها ومنافستها لأهم الأعمال الفنيّة العالميّة".

وختم لمجرّد بالقول:" كل ما يسعني قوله هو الحمد لله والله ينصر سيدنا".

ونذكر أنّ "Let go "، هي الأغنية التّي عاد بها نجم البوب المغربي إلى جمهوره ومحبّيه بعد فترة سجنه بفرنسا، أين كتب ولحّن الأغنية، حيث يتجلّى ذلك من خلال العنوان الذي جاء ليؤكّد سعيه إلى إنطلاقة متجدّدة بخطوات ثابتة بعيدا عن أخطاء الماضي. 

 

 

 

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