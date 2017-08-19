الجيش يوقف 4 بارونات ويحجز 250 كلغ من الكيف

في بيان للوزارة ذاتها، أفيد أنّ مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، نجحوا في إيقاف تاجري مخدرات مساء الجمعة بحوزتهما أكثر من عشرة كيلوغرامات من الكيف المعالج بمعسكر، فيما ضبطت وحدة حرس الحدود بتندوف، ما يربو عن 240 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت محمّلة على ظهر جملين.

إحباط تهريب أزيد من 10 آلاف لتر

أشار البيان نفسه إلى حجز مفرزة الجيش لشاحنتين في برج باجي مختار، كانتا محملتين بـ16.3 طنا من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب، كما تمّ إحباط تهريب 10926 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

بالتزامن، جرى ايقاف 130 مهاجرا غير شرعيا في كل من تلمسان، وهران، تلمسان، بشار وأدرار.