بالصور.. مؤذن في مستغانم يروّج لأكاذيب الكركرية

كشفت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية مستغانم، اليوم، في تصريح لـ "النهار أون لاين"، عن فتح تحقيق لمعرفة نشاط أتباع الطريقة الكركرية بالولاية، بعد الفيديو الذي تداوله رواد شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) منذ صباح اليوم، مشيرة إلى أنّ من ظهر في الفيديو هو مؤذن بالولاية في إطارعقود ما قبل التشغيل.

وقام العديد من أتباع ما يعرف بالطريقة الكركرية في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الاخيرة بنشر عدة صور وفيديوهات للتعريف بالطريقة، وأماكن تمركزها، آخرها فيديو لمؤذّن جزائري يدعو لاتباع هذه الطريقة، ويشرح كيفية تطبيقها ومكان تواجد الزاوية بالجزائر، وهو الأمر الذي لقي الكثير من سخط رواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنّ هذه الطريقة لا تمت بأي صلة للإسلام ولا لعادات وتقاليد الجزائر.

يُشار إلى أنّ الطريقة الكركرية هي طريقة صوفية، نشأت بالمغرب على يد المدعو "محمد فوزي الكركري" في السنوات الأخيرة، وعرفت انتشارا كبيرا بالمغرب وفرنسا ولبنان، فيما بدأت في التغلغل داخل المجتمع الجزائري في العامين الماضيين.

وفي رد منه على الفيديو الذي تداوله الكثير من رواد (فايسبوك)، قال رئيس مصلحة الأوقاف بمدرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية مستغانم لـ "النهار أون لاين"، إنّه تم استدعاء المدعو "موسى بلغيث" من ولاية مستغانم، مشيرا إلى أنّ الذي ظهر على الفيديو هو مؤذّن بالولاية في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشيرا الى أنه تم إستدعاؤه للتحقيق معه.