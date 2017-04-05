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حظيت الممثلة التركية توبا بويوكستون المعروفة باسم"لميس" بالمرتبة الأولى كأفضل ممثلة تركية، وذلك من خلال استفتاء أجراه موقع " geece" التركي. وفازت الممثلة بالمركز الأول بقائمة النجمات الأكثر تألقاً بالدراما وذلك عن دورها بمسلسل "جسور والجميلة" الذي تقوم ببطولته إلى جانب كيفانش تيتالوج .أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب الممثلة برجوزار كوريل المعروفة بشخصية "شهرزاد" في مسلسل "انت وطني" أما المركز الثالث نالته النجمة فهرية أفجين عن مسلسل "حتى الموت".

موضوع : مسلسل جسور والجميلة التركي يكسب لميس المرتبة الأولى

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