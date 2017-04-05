الناقد والمؤرخ المصري سمير فريد في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، أمس الثلاثاء، الناقد الكبير ومؤرخ السينما المصرية، سمير فريد، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فالراحل كان يعاني من أزمة صحية لفترة طويلة، وفي الأيام الأخيرة ساءت حالته، أين نُقل إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، غربي القاهرة حتى وافته المنية.

للإشارة، سمير فريد هو ناقد ومؤرخ سنيمائي مصري، ولد في القاهرة عام 1943، تخرج من قسم النقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام 1965، كماعمل صحفيا وناقدا سينمائيا بجريدة الجمهورية، ثم عميدا للنقاد السينمائيين العرب. حصل الراحل على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2002، وميدالية مهرجان "كان" الذهبية بمناسبة الدورة الأخيرة في القرن العشرين عام 2000، واشترك في إصدار ثلاث مجلات سينمائية منذ 1969، كما صدر له 50 كتابا مؤلفا ومترجما.