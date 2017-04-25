جمال بن يحي يواصل تألقه ويتأهل لنهائيات أراب غوت تالنت

أطل جمال بن يحي للمرة الثانية على خشبة مسرح "أراب غوت تالنت"، بعدما أدهش اللجنة والحضور في مروره الأول، بأدائه المحترف في الرقص والتعبير الجسدي، حيث قدم هذه المرة عرضا مبهرا من الرقص المعاصر بمشاركة طفل صغير، جسد من خلاله قصته الشخصية عندما كان طفلا صغيرا يحلم بأن يصبح راقصا مشهورا، لينال إعجاب لجنة التحكيم بالإجماع ويحظى بتعليقات إيجابية من جانبها تؤكد احترافيته وتميز موهبته.

وجاء تأهل الموهبة الجزائرية، جمال بن يحي، إلى مرحلة النهائيات بعد أن حظي بتصويت الجمهور الذي اختار 3 مواهب في الرحلة الأولى، وكان لابد لأعضاء اللجنة من حسم القرار باختيار المشترك الثاني لكي يتأهل، فكانت البداية مع علي جابر إذ منح صوته لفريق "راب النار"، والمعروف أنه كان من أبرز الداعمين لهذه الفرقة منذ البداية، لكن نجوى كرم قررت إعطاء صوتها للموهبة الجزائرية، ليأتي قرار الحسم الأخير بيد أحمد حلمي، الذي منح الفرصة أيضا لجمال بن يحي، كي يتأهل إلى الحلقة النهائية.