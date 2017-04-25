ضبط ملايين الكتب والروايات العالمية المقلدة داخل مطبعة بالقاهرة

وأثبتت التحريات، تورط رجل وزوجته، بإدارة مطبعة ضخمة في منطقة السلام بالقاهرة، لنسخ وتقليد الكتب والمراجع العلمية والطبية والأدبية والثقافية والمدرسية، بالإضافة إلى القصص والروايات العالمية لأشهر الكتاب، المحظور طبعها أو تداولها إلا من خلال الشركات المختصة.

وكشف ذات المصدر، أنه وباستهداف المطبعة، تبين أنها تتربع على مساحة 4 آلاف متر مربع، ومكونة من 3 طوابق وبداخلها عدد من ماكينات الطباعة والقص والتغليف ذات التقنية العالية. بالإضافة لغرف للمونتاج والزنكوغراف والميكروفيلم، وكذا معدات للنقل والتحميل من وإلى المطبعة. كما ضبط بداخلها ملايين من الكتب والأسطوانات المدمجة المعدة للبيع والتداول لمختلف المراحل التعليمية وكمية كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في الطباعة، شملت أطنانا من الورق والحبر وألواح الزنكوغراف.

وأضاف نفس المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وعرض المتهمان على النيابة، التي باشرت التحقيق.