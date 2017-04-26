صور..محمد عساف يتضامن مع الأسرى الفلسطينيين بالماء والملح

ونشر عساف، فيديو عبر حسابه على تويتر، توجه من خلاله، بالتحية والتقدير إلى الأسرى المضربين عن الطعام،والذين لا يتناولون سوى الماء والملح منذ 10أيام، وأعرب أنه ابن فلسطين ويقاسم الشعب الفلسطيني معاناته، حيث قبل التحدي الذي دعاه إليه شخصيات فلسطينية، وشرب كوب من الماء والملح.

ودعا بدوره محبوب العرب، كل إنسان حر أن يقوم بتجربة هذا التحدي، من أجل التضامن والوقوف مع الأسرى في هذه المحنة، إلى غاية نيلهم لحريتهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن 1700 فلسطيني قابع في سجون الإحتلال، يخوضون إضرابا عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، سمي بإضراب الكرامة، رافضين لما يمارسه السجان الصهيوني في حقهم.