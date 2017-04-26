الجزائرية كاميليا ورد تكرَّم في لبنان

وحضرت كاميليا الحفل الذي أقيم في مطعم VIP بمدينة طرابلس اللبنانية، حيث تسلمت خريجة أراب أيدول، من الأستاذ زكريا فحام، ذرع تكريمي لجمال صوتها وتميز موهبتها وتشجيعها على تقديم الأفضل مستقبلا.

وأجرت المرأة القطة، كما تحب أن تلقب، مقابلة مع سفير الصحافيين، بعد الحفل، تحدثت من خلالها عن تصوير أغنيتها العراقية الجديدة، التي انتهت من تسجيلها في أحد الأستديوهات بلبنان، من توزيع وألحان حسام كمال. حيث كشفت، أنها ستنال إعجاب الجمهور بسبب إيقاعها المتميز، وقصة الفيديو كليب التي ستكون عبارة عن فيلم صغير يحكي موضوع الأغنية.

ويذكر أن الشابة الجزائرية، أثارت ضجة كبيرة خلال مشاركتها ببرنامج "أراب آيدول"، وخلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام، التي اعتبرتها كاميليا سبب خروجها من البرنامج.